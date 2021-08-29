校長「瞓身」教育35載　曳學生也成才

「無論我入到哪一行，一輩子都會『瞓身！』」廠商會中學校長麥耀光「瞓身」從事教育35年，他將在8月31日退休。他任職過多間Banding（組別）不高的學校，見盡不同問題的學生，但他與學生有一套相處之道，直言別人眼中的「曳學生」其實很重感情，「只要你對他好，他必定要重視及尊重你，他們可能從未嘗試過成功，只要有方法讓他們相信自己『得』，自然能建立信心」。

麥校長當年應考舊制高考，一考就考足4次，終獲浸會大學前身的浸會學院取錄，修讀社會學及心理學。他認為常轉工無法加人工、難升職，而且「不能深入了解行業、經歷不夠深刻」，因此他答應自己，無論畢業後從事甚麼行業，一定會全程投入。

他坦言當初投身教育界，純粹因為有同學在中學任教有3800元薪金，而他到現時已停辦的威靈頓英文中學面試，對方開出4200元人工，要他任教不擅長的英文。麥坦言，起初沒自信教英文，他更找出小學英文文法書「苦讀」，並積極進修。

麥表示，威靈頓英文中學屬「Band5」（第五組別）學校，但校方要求他不能摘壞學生姓名，他為令學生聽話，就想到：「只要和他們關係好，自然畀面我！」他自言是「大細路」，長假期會舉辦燒烤、旅行，每月為學生搞生日會，他受父親啟發，每當大節日，都會漏夜布置家居，麥就將這一套搬到課室，令學生感到驚喜。

麥在周末會帶學生參與交通安全隊，但「玩樂為名，補課為實」，活動後他會趁機留住學生補英文；而他在威靈頓任教了9年，自言學生「全部乖晒」。其後他攻讀教育碩士及博士，先後在香港道教聯合會圓玄學院第二中學、佛教何南金中學及仁濟醫院靚次伯紀念中學任教。

他之後在浸會大學附屬學校王錦輝中小學任副校長，讀過校長課程後，便到廠商會中學任職校長，至今13年。從事教育35年，他見盡不少別人眼中的「曳學生」。他認為「曳學生」或無心向學、反叛，但實情是他們未嘗試過成功，因此要有方法讓令他們「得」，建立自信心。

以學習英文為例，他鼓勵學生每天學3個生字，一年就能學會過千個生字。他每天都會要求學生將程度顯淺的短文「找錯處」，令他們建立信心。麥「入主」廠商會中學後曾有「改革」，由「齋校」到招收女學生，避過縮班殺校，又革走無心教學的教師。麥笑言，教育上已沒有未完成的心願，亦沒有不捨校長之位，坦言「天下無不散之筵席」。