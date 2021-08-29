小學生多不達12歲接種年齡　教育界料新學年難恢復全日課

暑假完結新學年即將展開，惟新冠肺炎疫情仍持續，教育局早前要求學校教職員及學生，各達70%新冠疫苗接種率，才可以恢復全日面授課堂。香港島校長聯會副主席詹漢銘今早(29日)在電台節目表示，由於大部分小學生都不足12歲，未能接種疫苗，故相信小學在新學年恢復全日課的機會不大，但學校已計劃在新學年只安排半日面授課，餘下半日則會安排網課或其他活動。

對於開學前爆發移民潮，當中包括不少學生及教職員，面對人口流失，詹認為適齡學童人口下跌是一個好機會，可加強推行小班教學，又指人口升跌是自然的循環，中小學本就長久面對收生壓力，而縱觀自身擔任校長10多年，每年都是「煮到埋嚟先食」，並無長遠解決方案，故建議教育局應制訂長遠規劃，針對性解決問題。

中學校長會主席連鎮邦則指，疫情至今約1年半，學界今年繼續有「不一樣」的暑假；在教育局本月初公布新學年安排後，學校正彈性調整時間表，亦正着手核實師生接種紀錄，又讚揚教育界在疫情上靈活多變，仍然盡力照顧好學生的成長。

對於近日幾乎每日都被追訪有關教師離職和學生退學的問題，連建議當局對全港師資進行調查，考慮調整師資培訓課程的名額。他指出香港學生在國際評估一向名列前茅，但近年開始呈下降趨勢，故認為要全面改善中小學的數學及科學課程。

連鎮邦又透露上月中旬已就新一份《施政報告》提交意見書，他表示雖然現屆政府已在教育上投放相當多資源，但往後仍要更着重保留、吸納、培育及尊重人才。