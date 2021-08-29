銅牌戰輸1劍憾負匈牙利　香港輪椅女子花劍團體賽獲第4

香港輪椅劍擊「五朝元老」余翠怡，周日(29日)再拍住隊友鍾婉萍及吳舒婷出戰東京殘疾人奧運會女子花劍團體賽，經過小組爭逐後以2勝1負小組次名出戰準決賽，惟不敵實力強橫的中國隊無緣決賽，轉戰銅牌戰後激戰下輸1劍，港隊以44比45不敵匈牙利，無緣獎牌，最終獲得第4名。

港隊在銅牌戰爭得緊湊，與歐洲勁旅匈牙隊互有領先，吳舒婷先打出12比3的氣勢，繼而再有余翠怡交出10比0，為港隊一度領先25比20，直至最後一輪戰況更加激烈，雙方比分相當拉近，港隊僅保持着兩三分的優勢，但到第8場賽事吳舒婷再度上陣面對着Krajnyak力戰下輸2比7，令港隊反落後3分至37比40，港隊輪椅劍后余翠怡壓軸再登場，與Hajmasi鬥得激烈，雙方兩度平手3比3及4比4，翠怡追到總分44平手，最終港隊以1劍之差44比45落敗，無緣獎牌。

在稍早的準決賽，先由余翠怡打頭陣對國家隊的榮靜，力戰下僅取2分，港隊落後2比5，繼而鍾婉萍未適應對手打法，再輸5劍，一度落後2比10，吳舒婷在第3場上陣發揮出色，一口氣贏13比2，為香港反超前15比12，隨後雙方互相拉鋸，余翠怡再上陣即交出一輪9比1攻勢，領先至25比21，但中國隊三位女將經調整後再取得主導權，終以45比33取勝躋身決賽，香港則與匈牙利爭逐銅牌戰。

至於在早段的小組賽鬥得緊湊，港隊日前在女重團體賽與獎牌擦身而過，最終獲得第4名，三位女將再次拍住上出戰花劍團體項目，小組首仗面對烏克蘭勁旅開局已落後0比5，繼而余翠怡第二場登場即交出一個「10比1」反擊，為港隊反超前，隨後烏克蘭再次強攻後，與港隊互相拉鋸，吳舒婷與余翠怡保持強勢，分別取得7比1及9比2，再重奪主導權，最終以45比34在花劍團體首戰旗開得勝。

港隊隨後面對美國一直盡顯強勢，吳舒婷、余翠怡及鍾婉萍上陣均分別全取5分，第一回合已將比數拋離至15比1，即使屬於輪椅劍擊A級美國運動員積遜對住香港的B級運動員鍾婉萍稍為取得優勢，一度取得10比5將總比數拉近，但港隊三名女將往後賽事不停「派蛋」之下，以45比14輕取美國，迎來兩連勝，基本上取得小組首兩位出線4強的資格，而跟住將面對意大利，爭逐小組首名席位。

已經取得兩連勝穩奪出線資格的港隊，面對同組勁旅意大利鬥得激烈，余翠怡打頭陣開局不俗，雙方互有領先，但意大利愈戰愈強，在中段更相當主動，反拋離35比27，甚至40比30，最終意大利以43比32獲勝，以小組首名出線4強。

此外，另一位香港獎牌希望梁育榮亦已在硬地滾球混合BC4級個人賽的小組亮相，並輕鬆以14比0大勝巴西的山度士。至於在游泳方面，陳睿琳於女子SB14級100米蛙泳初賽游出1分25秒02，刷新個人最佳時間，總排名第11位，無緣決賽。