羅致光指港府並無一條「扶貧線」　指自己10年前已提出公共年金

本港貧富懸殊已是不爭的事實，當局扶貧政策一向被外界批評愈扶愈貧。勞工及褔利局局長羅致光一連4個星期於網誌撰文談及本港貧富懸殊問題，今日(29日)於網誌表示，對於近月有政策研究員指香港政府有一條「扶貧線」，感覺「莫名其妙」，並稱香港的福利制度中，為有經濟需要的家庭提供援助的各項政策，包括醫療、教育、房屋及社會福利等，會設立不同的收入或資產限額，所以香港政府基本上沒有一條「扶貧線」。

羅致光在網誌提及多項扶貧政策，他指部份領取在職家庭津貼的住戶，原本的收入已高於貧窮線，除了扶貧，同時有助防貧，減低收入不均；在綜緩方面，截至今年2月，不同受助家庭所得金額，較2019年實質增加1.1%至8.3%不等，以一人家庭增幅最多，6人或以上家庭增幅最少，強調政策是安全網，不應被貼上負面標籤。

羅又指，長者生活津貼及公共年金的配合，可為長者提供穩定收入，日後亦需進一步探討未來退休人士比例上升帶來的經濟挑戰，首要是推行取消強積金「對沖」及強化制度。他又提到，自己早在2011已提出公共年金的概念，最後在退休保障的諮詢文件附件中出現「羅致光博士的公共年金計劃」。

翻查資料，羅致光早於2018年已強調，貧窮線非「扶貧線」，又指若以貧窮線為扶貧線，不論有多少收入，政府都補貼到貧窮線水平，那麼對這些低收入人士，就會減少工作誘因。