彼思動畫的科學秘密展覽　9月有港人員工分享創作點滴

彼思動畫製作室的作品深入民心，由《反斗奇兵》、《反斗車王》，以至《怪獸公司》，可謂家喻戶曉。由康樂及文化事務署主辦、科學館籌辦的專題展覽「彼思動畫的科學秘密」上月底開幕，展覽為期四個月，至12月1日，參觀人士須經網上系統預約，9月起有「從畫板到銀幕」網上講座系列，邀得彼思動畫製作室的港人員工分享創作點滴。

展場內設有迷你劇場，可欣賞編劇和美術師創作故事和概念圖，參觀者亦可與巴斯光年、毛毛、E夫人等角色「打卡」，並了解動畫製作過程涉及的建構模型、建立骨架結構、建構表面、布景與攝影、角色動作製作、模擬、燈光、成像製作等程序。

專題展覽環節包括工作坊、網上講座和教學活動，9月起更有「從畫板到銀幕」網上講座系列，邀得彼思動畫製作室的港人員工分享創作點滴。李姿英修讀電腦藝術，在彼思工作已逾16年，近作包括《盛夏友晴天》中海怪路卡一角。

李表示，製作團隊希望路卡的頭髮像海草飄動，故特別選用漸變的藍色，深淺有序，營造所需效果，作為美術師，設計要用上藝術眼光，並熟知電腦軟件操作，藉電腦呈現。她認為，女性思考較為精細，尤其適合科學和藝術工作。

科學館總館長陳淑文表示，近年本港學習STEAM的氣氛熾熱，涵蓋科學、技術、工程、藝術和數學，而彼思動畫製作室電腦科學家和美術人員合作無間，講好每個故事。這展覽對啟發年輕人思維相信會大有裨益，並把所學融入生活，動畫電影是活例子，希望展覽能擴闊年輕人的視野，讓他們知道數學和物理也可應用於不同工作範圍或行業。