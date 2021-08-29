SPORTS EXPO周六邀港隊分享東奧經驗　研設「虛擬劍擊場」

香港代表隊今年東京奧運成績斐然，奪得一金、兩銀、三銅共6面獎牌，令全城掀起運動熱潮。市區重建局行政總監韋志成今（29日）表示，全港首個以運動為主題的體育互動體驗館SPORTS EXPO，將於周六（9月4日）舉行以「體壇創佳績，振奮港人心」為主題的活動，屆時出戰東奧的港隊代表亦會到場作分享。另外，「劍神」張家朗在東奧勇奪男子花劍個人賽金牌，SPORTS EXPO正研究將「虛擬競技場」升級成「虛擬劍擊場」，讓公眾日後可體驗揮劍、刺劍的手法和姿勢。

韋志成在網誌指出，SPORTS EXPO由2019年底營運至今，累計超過3萬人次到訪，相信若非受疫情影響，參觀人數絕對不止3萬，反映有關互動設施受歡迎。他續指，該館在周六的活動中，不但邀得港隊代表，包括羽毛球混雙組合代表鄧俊文和謝影雪，以及賽艇代表洪詠甄，到場分享參賽經驗，亦會舉行空手道運動示範表演、劍擊體驗及互動遊戲等一連串活動，讓市民一同感受有關運動項目的樂趣。

對於港隊在東奧創下歷來最佳成績，他指，為配合他們的成就，已計劃循3方面改善SPORTS EXPO，包括展覽內容、互動設備及培育運動相關人才，以進一步推廣體育文化。而SPORTS EXPO管理團隊正與香港的多媒體技術顧問和創科機構磋商，研究把「虛擬競技場」升級成「虛擬劍擊場」的可能性，透過改善投影系統和體感的偵測裝置，料日後可讓使用者體驗揮劍等姿勢。

韋又提到，當局下月將在觀塘裕民坊YM2商場內的社區活動空間，舉辦更大規模的香港運動精神奧運奪標圖片展覽，並參照多位奪標運動員在競賽過程中的英姿，製作成立體雕塑展出，以向其表達支持和敬意，同時推廣本地體育運動。