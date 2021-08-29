力谷半年僅60%人打針　長者不足30%最低　港府續推全民接種

港府出盡力「谷針」半年卻進展緩慢，皆因新冠疫苗的各種副作用令人卻步。公務員事務局長聶德權今早(29日)在電視節目表示，全球新一波新冠肺炎疫情有向上趨勢，尤其Delta變種傳播快，即使接種了疫苗仍可受感染，但認為現時疫苗效果可能受變種病毒影響，疫苗仍有效減低感染後的重症和死亡機會，以及防止大規模爆發，故政府在未來會繼續分別向工作、學生及長者組群谷針，尤其要增加長者接種，而目標是全民接種，否則難以完全恢復社會活動，甚至通關。

他強調政府一直採取將道理講清楚，並提供選擇的方式，以推動疫苗接種，而未來亦會在多方面增加市民打針誘因，不排除限制未接種人士進入部分場所。聶續指，政府並非機械式按接種率考慮放寬防疫措施和通關，會繼續以風險評估方式，調節飲食等業界營業安排及與內地商討通關。

聶指出，現時接種至少1劑疫苗的人口升至60%，當中20至59歲工作人口接種率為70%；12至19歲學生則為56%；長者接種率最低，70歲以上不足30%人已打針。有鑑於長者接種率偏低，他表示當局會重點提高70歲以上長者的接種率，包括商場、屋邨或地區內，舉辦健康講座，並安排醫護為長者即場接種。

此外，他認為工作人口疫苗接種率高，可以保障員工和公司運作，以政府為例，公務員和醫管局員工接種率分別有91%和93%，故鼓勵企業跟隨政府做法，規定未打針員工需定期自費檢測，而政府亦研究要求更多高風險行業員工打針或定期檢測，包括檢疫酒店員工。