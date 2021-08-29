宋皇臺站展出逾400件宋元文物　黃偉綸：正籌備下一個展覽

港鐵屯馬綫今年6月底全線通車，其中新增的宋皇臺站收費區內設有出土文物展覽，吸引不少市民駐足欣賞。發展局局長黃偉綸今（29日）在網誌表示，該個文物展是香港首個在車站內設置的文物展覽，古物古蹟辦事處在70多萬件文物中，精選出逾400件宋元時期文物作展品，又透露古蹟辦正籌備下一個文物展，呼籲市民密切留意。

黃偉綸指出，為配合宋皇臺站建設工程，港鐵於2012至2015年間，委託考古專家於工程範圍進行考古工作，結果出土大量宋元時期的考古遺存，包括宋代石構水井、70多萬片宋元陶瓷碎片等。古蹟辦考古組館長馬文光表示，宋元時期文物埋藏地下超過700年，大部分出土時只是碎片，需要人手作後期修補，以特別的黏合劑把屬於同一器物的碎片拼貼，並以白色石膏填補器物缺失的部分，盡力還原其原來模樣。另會記錄文物的器型及狀況，及多角度拍攝以作紀錄。

古蹟辦執行秘書蕭麗娟表示，為了讓公眾了解有關考古成果，古蹟辦與港鐵商討後，獲提供兩個分別長7米及15米的展櫃，以展出超過400件以宋元時期陶瓷器碎片為主的文物，種類包括香爐、龍泉窰系青瓷及宋代貨幣等。展覽亦有介紹宋皇臺的歷史，以及出土文物的特色與重要性等。