當局拒設幼師薪級表　教育界籲提供更多資助

教育局早前表示設幼稚園教師薪級表不可行，香港直接資助學校議會副主席招祥麒今（29日）表示，同意幼稚園結構複雜，突然強行執行是存有困難，雖有共識認為長遠仍需制訂此措施，但現時最迫切是局方應投放更多資源，增加幼稚園資助成本，令教師可獲更理想薪酬。

被問及特首林鄭月娥競選時曾承諾訂立幼稚園教師薪級表，會否認為林鄭走數時，教育評議會主席何漢權表示，應就幼教師架構表進行研究，及後了解業界對有關建議看法是否有變，及是否有實踐機會。現時業界對設薪酬表有不同意見，需再討論幼師質素如何與薪酬表掛鈎，「無意講邊個走唔走數」。

對於教育局局長楊潤雄指如留意到學童數目減少或會「殺校 」，教育界會否感不安時，招認為這是官方看法，如教育局認為人口有一定驟減，無可避免需要「殺校」時，希望局方可慎重考慮。他又指人口發展非只是香港問題，亦要留意會否有內地市民移居香港。

何則指香港教育制度設定方法應是多元的，現時外界有消息指本港出現學童回流現象，建議政府應按學童數目驟增驟減情況，制定短、中及長期規劃政策，與業界認真商討。