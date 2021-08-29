全面復課無期累及家庭　調查指56%受訪者需放棄工作照顧子女

過去受新冠肺炎疫情影響，學童需轉為半日模面授課程及網課式，而面對9月開學在即，有工會指收到不少家長反映，現時的授課模式對家庭經濟生活及學生發展構成負面影響，並於今日(29日)公布中、小學生家長對於全面復課的意向的調查結果。

工聯會九龍東團隊於今年8月23日至8月27日，透過電話及網上向家長進行「對全面復課意向」的問卷調查，收集了801個回覆，43%受訪者家中子女就讀小學、23%正就讀中學、23%中小學皆有，而有54%受訪者正居於公屋。

調查發現，因學校未能全面復課，有77%受訪家長指開支負擔嚴重或稍為加重，其中嚴重加重的有42%。另外，有56%受訪者表示，需要放棄工作以便照顧子女，有91%受訪家長認為學校有需要向學生提供課後學習支援，72%希望小學學校提供課餘託管服務。

調查亦發現，有78%受訪家長認同中學適宜全面復課、36%認為小學生更需要全面復課，26%家長表示小學復學應與中學一致，惟有33%受訪者認為，小學復學安排應該在中學復學之後才推行。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪認為政府「接種第二劑疫苗比例達70%才可回復全日面授課堂」的想法「離地」，又指出條件較好的家庭可為子安安排補習，成績與疫情前相距不遠，但基層家庭未能有額外的學習資源，同時缺少來自學校的支援，家長與子女在學習上都是劍拔刀張，變相增加家庭間的磨擦。

鄧續指，跟據調查有過半數家長需要放棄工作，照顧在家的子女，但未能全面復課，面對開支負擔加重，生活可謂雪上加霜，指出全面復課是學童權利，政府不應為求「谷針」阻開學。