政Whats噏：DQ鄭松泰　立會即告急？

政府日前裁定熱血公民鄭松泰唔符合選舉委員會界別分組選舉嘅候選人資格(DQ)，宣布鄭即時喪失立法會議員資格。不過，原來鄭失去議員資格對議會事務都會有影響，議員陳克勤就指出可能令到《2021年電訊(修訂)條例草案》委員會成立唔到，告急要喺9月4日前搵多一位議員加入委員會啊！

陳克勤今日(29日)喺Facebook貼文，話鄭松泰被DQ雖然係咎由自取嘅，不過掃走咗佢，都可能影響一條法例的審議工作。因為根據《議事規則》第76(3)條，每個法案委員會最少須由3名議員組成。但最近立法會成立嘅《2021年電訊(修訂)條例草案》委員會，成員就只得陳克勤、鄭松泰同埋葛珮帆（EQ），所以鄭松泰被DQ後，委員會就會唔夠人，除非9月4日前多一個議員加入，否則法案委員會就成立唔到喇，相關法例亦會自動提上大會，恢復二讀和表決。

《2021年電訊（修訂）條例草案》嘅目的包括修訂《電訊條例》第106章，以促進5G服務的發展及確保規管架構能緊隨科技發展與時並進。條例草案會訂明通訊事務管理局嘅權責，集中規管可連接網絡的智能產品功能，包括電訊技術標準和規格。另外亦訂明喺電訊線路附近進行地下工程而沒有採取合理步驟和措施保護或防止地下電訊線路受損，將構成刑事罪行。