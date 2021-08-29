調查指教師對執教公社科信心不足　約60%認為推行倉促

公民與社會發展科將於新學年由中四級推行。香港青年協會公布有關新高中核心科目的研究報告，結果顯示，約60%教師認為推行時間倉促，在預備教材及教學信心方面，以10分滿分，教師評分只有2.49及3.63分，而壓力高達7.97分。團體建議政府加強支援公社科教師，以及提供更多教材。

研究於今年6月21日至7月19日期間，以問卷方式訪問395名高中核心科目主任和975名初中學生。受訪教師均表示大致清楚了解相關課程改動，以10分為非常清楚，平均分高於6分。惟在教材教案準備方面，中文科和通識科的平均分均只有4.8分及2.49分；而受訪學生對各核心科目轉變的認知一般，平均分低於5分。

在公社科方面，67.7%受訪教師認為最大挑戰是缺乏詳細課程內容；並有72.9%認為「『一國兩制』下的香港」是最難教授的單元；另近75%同意「新課程減弱學生多角度分析的能力」。

就該科「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」及「互聯相依的當代世界」三大主題單元，受訪學生單元的興趣平均分分別為4.37，4.20和5.71分。至於課程包含內地考察，逾30%受訪學生希望加入「與當地學生交流」和「了解創新科技發展」的元素。

青年創研庫教育組副召集人林惠業認為，當局應為優化措施作更多宣傳和解說，讓社會人士明白改動理念及推行方式，並盡快為教師提供更多參考教材、教案及工作坊，以協助教師規劃課堂，加深其掌握將課程理念應用到課堂的實踐。