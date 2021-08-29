調查指劏房問題多業主懶理　團體促政府訂發牌制度規管

本港住屋嚴重短缺，逾20萬基層惟有屈居環境惡劣的劏房，生活苦不堪言。社區祖織協會調查發現，約七成的受訪者指居住空間不足，更有六成受訪者老鼠、蚊蟲入屋。調查亦指有近半業主沒有協助處理單位的安全問題。團體建議政府制訂有強制性維修保養條款的標準租約，以及訂立發牌制度，改善基層家庭的生活。

社協以問卷訪問347個居住在不適切居所，包括劏房、板間房等的基層人士及家庭。調查發現，空間不足最困擾受訪者的生活。有77%的受訪者表示空間不足，導致家人間欠缺私人空間或私隱。安全及衞生問題亦是受訪者關注重點，61%的受訪者指有老鼠、蚊蟲從天井或喉管或窗戶等入屋，以及牆身太薄，經常受噪音滋擾。

調查顯示，即使91%受訪者會通知業主或房東處理單位的安全問題，例如甩灰、漏水或跳電，但只有不足一半(44%)獲業主或房東完成協助處理，更有14.5%表示即使提出最後沒有獲處理。

團體建議政府，中期制訂有強制性維修保養條款的標準租約，列明業主必須維持及保養物業內的結構和基本生活裝置的正常運作，並參照現時處理延遲提供租約的相同處理，容許租客可暫緩繳付租金直至業主履行相關維修責任。團體促請政府長遠訂定發牌制度及時間表，加強規管巡查，逐步取締現存完全不合規格的籠屋、板間房及惡劣劏房，並且增建公屋及過渡性房屋，縮短現時輪候時間，兌現3年上樓承諾。