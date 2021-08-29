土瓜灣南亞怪漢持刀「除草」　鐵甲威龍趕至擒人檢3利刀

土瓜灣發生離奇劈植物事件。今日(29日)下午4時許，一名頭戴紅色鴨舌帽、左右手分持手機及利刀的南亞漢，徑自走至北帝街與馬頭圍道交界一公園，「純熟」地朝路邊植物狂劈，有途人目睹怪狀，不禁駐足觀看一探究竟，亦有人擔心發生意外，遂報警求助。

從東網讀者提供近2分鐘的影片可見，該南亞漢對路邊植物手起刀路，未有半分憐憫，片段更傳出「報咗(警)啦！」等字句。期間南亞漢一度放下「除草工作」，與身旁一名女子交談，更揚起右手表示「不」的意思。未幾，南亞漢故態復萌，沒有放軟手腳，向店舖外的擺設植物落手，現場地下遺下大量雜草，亦有垃圾桶被推翻。

警方接報迅即到場，發現南亞漢已走至僅一步之隔的北帝大廈，於是封鎖現場，有警員穿上「鐵甲威龍」裝備及手持盾牌登樓搜查。片刻後，警員在大廈5樓梯間發現該南亞漢，其身旁放有啤酒罐，在身上及現場藏有3把利刀，他涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，他報稱不適，需送院檢驗。

警方亦帶走一名懷疑為該南亞漢的女友協助調查，初步相信兩人早前疑因感情問題鬧翻，南亞漢情緒失控下作出非理性行為，幸事件未傷及旁人。