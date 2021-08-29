政Whats噏：梁美芬斥政府踢極唔郁　基層市民水深火熱

基層市民上樓難，輪候公屋條隊愈嚟愈長，輪候時間接近6年，唔少市民多年嚟蝸居喺環境惡劣嘅劏房同籠屋。有關團體今日（29日）舉行第二輪關愛社區文化活動，讓住喺劏房嘅小朋友畫出心中藍天。該團體「凝聚民心」召集人、經民聯議員梁美芬(Priscilla)就批評政府唔單止踢唔郁，仲多次拒絕議員提出嘅建議，對問題視若無睹。

Priscilla同民政事務局局長徐英偉為大型壁畫填色主持開筆禮。Priscilla話早前探訪住喺劏房籠屋嘅市民，其中一個小朋友將自己畫喺一個黑盒入面，形容自己屋企喺一個黑盒，暗無天日。

月內同義工走訪多個籠屋家庭嘅Priscilla，兩小時內就探訪咗80個住戶，因為一個單位就分成20個居住單位出租。有籠屋戶眼神絕望，話等公屋已經等咗7年，等到「蚊瞓」。

佢認為政府要有開放思維，唔好仲停留喺當年嘅殖民地思維。依家社會同科技日新月異，唯獨港府仲抱殘守缺，用各種藉口拒絕舊屋重建計劃，令過去嘅各種問題一直存在，至今都未解決。