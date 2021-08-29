內地生查詢赴港升學量激增126%　料海外疫情未受控導致回流

本港過去兩年風雨飄搖，影響經濟、民生，以至削弱外來學生來港修讀課程。然而，近日有升學機構指，今年上半年收到大量內地學生查詢有關來港升學，較去年同期激增126%，亦有三成的內地生由海外院校回港修讀碩士，估計是因疫情因素，海外多國疫情未受控，導致內地赴海外留學生回流。

專業留學諮詢機構啟德集團近日發布《2021中國香港求學錄取報告》，分析本港數據及最近4年該機構學生求學申請與錄取數據，分析香港碩士求學的申請要求與錄取趨勢、本地就業情況等。當中發現在今年1至7月，內地學生查詢來港升學數字大增，較同期激增126%，數據又顯示，獲香港大學、香港科技大學、香港中文大學錄取碩士課程的內地生中，有近三成人是在海外修讀本科課程，估計是疫情因素導致留學生回流。

另外，綜合升學機構在近4年的數據，商科是較多內地生獲取錄的科目，佔當中39%。報告解釋因本港銀行或金融機構對通才需求非常大，會是吸引希望將來畢業後留港的內地人報讀的原因。而社會科學類佔30%，當中教育學與傳媒獲取錄的比率亦較高，前者是因本港提供中文教育，較適合內地學生，後者是基於新媒體行業崛起；其次為工程技術類專業(17%)與電商、物流與供應鏈管理類(12%)，估計與內地電子商務及周邊行業快速發展，粵港澳地區高科技產業就業機會多有關。