40%受重建影響業主新單位樓齡逾31年　7年樓齡估價機制惹疑

市區重建局近年在九龍城開展多個重建項目，承諾給予相關業主「7年樓齡賠償」，以及3個月免租交吉期。由受影響居民及商戶組成的九龍城重建關注組，早前訪問44名受啟德道/沙浦道發展計劃影響的業主，發現逾40%受訪者新單位的樓齡超過31年，居住面積亦大減；另有約90%業主認為3個月免租交吉期不足。關注組建議延長免租交吉期6個月，並檢討7年樓齡估價機制是否真正有效，以便業主安心處理搬遷事宜。

九龍城重建關注組今年6至7月訪問44名業主，38名自住業主中，有35人已接受市建局收購價賣出單位，其中24人已購置新單位。調查顯示，已購置新單位的24名業主中，近80%受訪者的單位樓齡超過11年；另有約30%受影響業主仍未找到合適單位。另外，近90%已購入新單位的受訪業主表示，需時至少3至4個月，來等待上一手業主交吉或完成裝修，認為3個月免租交吉期不足。

市民羅先生早前為受重建項目影響的母親，尋找同區合適單位時，發現盤源不多，且該區有受其他重建項目的業主正選購該區單位，導致樓價被搶高，最終在黃大仙覓得一個約500平方呎的單位，較原來單位面積大減約200平方呎。他估計，連同等候交吉及裝修，母親需時約半年才可搬走，即要向市建局補交2至3個月市值租金。