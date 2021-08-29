青衣兩男子店舖盜竊被捕　至少涉11案明提堂

青衣分區特遣隊警員，上周五(27日)中午在區內進行反罪惡巡邏期間，在青衣邨發現兩名男子形迹可疑，懷疑他們與8月12日於區內發生的一宗店舖盜竊案有關，失竊的貨品總值約2,600港元。警員於是上前截查，在他們身上檢獲錫紙袋及鎅刀等工具，並於其中一人的私家車內檢獲罐頭、個人護理及消毒用品等懷疑贓物。該兩名分別45及61歲男子，涉嫌「外出時備有盜竊工具」及「店舖盜竊」被捕。

葵青警區重案組接手跟進案件，經分析犯案手法及翻查閉路電視片段後，揭發該兩名男子屬同一盜竊集團，與區內至少11宗同類型案件有關，損失財物逾30,000港元。該集團活躍約半年，主要盜取個人護理及消毒用品，然後轉售圖利。疑犯會利用錫紙袋逃避防盜器偵測，並駕駛其私家車把貨物運走，然後在深水埗及旺角一帶轉售贓物圖利。警方正密切追查其他失物下落，不排除稍後有更多人被捕。

兩名疑犯已各被暫控一項「外出時備有盜竊工具」罪及一項「店舖盜竊」罪，案件將於明日(30日)在西九龍裁判法院提堂。

警方強調，盜竊是嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁10年。葵青警區會致力打擊街頭「搵快錢」罪案，亦希望藉此提醒市民及商戶要時刻保持警覺，妥善看管自己的財物。