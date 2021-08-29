港府研強制打針擴至檢疫酒店　工會批以飯碗威脅

新冠肺炎接種計劃開打至今，港府多次威迫利誘市民接種疫苗，惟整體接種率仍然偏低。公務員事務局局長聶德權今（29日）再出新招，指將鼓勵企業跟隨政府做法，要求未打針員工定期自費作檢測，同時研究要求檢疫酒店等高風險行業的員工強制打針，不能以檢測作代替。有工會批評當局以員工飯碗作威脅，以催谷接種率，擔心有身體不適合打針的打工仔將飯碗不保，倡當局允許他們以定期檢測作代替。

職工盟總幹事蒙兆達指出，相關言論顯示，於檢疫酒店等任職的打工仔，日後即使獲醫生證明不適合打針，亦不能以定期檢測作代替，形容是「加辣」版的谷針措施。他擔心，若有打工仔患有長期病，身體不適宜打針，或因此被解僱，屆時可能構成殘疾歧視。

蒙又指，世界衞生組織的專家早前已提及，打針並不能杜絕疫情傳播鏈，只能減輕症狀，且近期本港亦不時錄得針後確診的輸入個案，反映當局一意孤行，不斷用同一個「硬指標」來谷針，無視打工仔所面對的問題。

酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青亦擔心，若強制所有檢疫酒店員工打針，部分或因而飯碗不保，建議當局在強制打針的規定下，提供一定彈性，容許身體不宜打針的員工定期檢測，證實無染疫便可繼續工作。