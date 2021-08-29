外傭指定檢疫酒店預訂爆至11月　醫生另倡同機住同層免交叉感染

為了恢復讓印尼及菲律賓的家庭傭工來港工作，明日(30日)起外傭只需在香港荃灣絲麗酒店進行21天強制檢疫，以及符合其他檢疫條件即可來港。消息一出，酒店旋即爆滿至11月，但有醫生憂慮現時酒店單靠空氣淨化器作用有限，或成防疫缺口，建議把同一班機的抵港外傭安排住在相同的樓層，避免出現交叉感染情況。

港府早前公布與印尼及菲律賓政府，訂定雙邊疫苗紀錄認可協議，來自兩國的外傭來港只要完成接種2針新冠疫苗、持有效非確診的檢測證明、及預訂香港荃灣絲麗酒店進行21天強制檢疫便可。記者今(29日)以市民身份向酒店職員查詢訂房詳情，職員透露自上周五(27日)起，短短兩天便收到大量查詢，現時最快亦要到11月1日才有房間，呼籲要盡快電郵預訂。現時酒店提供409間客房，每晚價錢為800港元，根據酒店網頁資料，酒店範圍內已安裝多部空氣淨化器、又增加清潔及消毒次數等。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，現時印尼及菲律賓的疫情仍屬嚴峻，傳播風險亦算高，他解釋假如住客開門的頻率與時間亦較長，有機會令空氣流入其他病房，但單靠空氣淨化器的防疫功能有限，未能完全防止病毒傳播。他又指大多輸入個案都是在當地出發前，或乘機時感染，大部分在7日內發病，建議政府、酒店方面應考慮把同一班機的抵港外傭安排住在相同的樓層，減低乘坐不同班機的外傭入住產生交叉感染的情況。另外，梁子超又建議酒店安排入住率為八成，好讓有住客調動房間空間。