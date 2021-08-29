政Whats噏：穆家駿Fb靜靜雞上水　限制網民留言

東京奧運上月舉行時，民建聯成員、中學老師穆家駿曾喺Facebook(Fb)專頁發文「強烈譴責」香港羽毛球「一哥」伍家朗喺出戰男單分組賽時，身穿冇印上香港區旗標誌嘅球衣。穆事後被網民圍插，隨即「潛水」，其Fb專頁亦被關閉。事隔一個多月，原來佢早前靜雞雞偷上水，用返Fb喇！

東網發現，穆嘅Fb原來喺今個月17日已經重新開始貼文。不過，就主要以講述歷史以及分析國際時事為主，至今已經貼出7個貼文，但就提都無提及過球衣事件囉。但最奇怪嘅係，就連留言嘅網民都無提及呢件事，亦無人要求佢道歉。仔細一睇，原來佢喺上水後嘅首幾個貼文，都用咗Fb一個功能，已經限制咗某部分人先可以回應佢嘅貼文喇。

穆嘅Fb專頁喺7月25日貼出有關伍家朗球衣嘅貼文，而Fb專頁喺7月26日起被關閉，佢喺7月27日曾經喺微博貼文回應網民認為佢龜縮，解釋關閉Fb係因為自己同未婚妻被起底喎。

其後佢又喺YouTube發表聲明，承認當日發表評論的語氣有點過重，對此表示歉意。但網民並唔收貨，強烈譴責佢將運動政治化；另有區議員去信穆任教嘅培僑中學，要求校方跟進事件添！