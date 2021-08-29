警搗旺角毒窟拘9人　檢近10萬元海洛英冰毒

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日(29日)進行代號「披星」的打擊毒品行動，突擊搜查旺角新填地街281號一單位，共拘捕9人。當中1名43歲本地女子涉嫌「經營毒窟」及「販毒」被捕；其餘6名本地男子、1名巴基斯坦籍男子及1名尼泊爾籍女子，年齡介乎32至80歲，則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。2名南亞男女亦涉嫌「外出時未有攜帶身份證明文件」被捕。

行動中，有1名32歲本地男子及1名38歲尼籍女子一度攀出窗外危險位置，其後經警方協助下自行返回安全位置。人員於單位內共檢獲約63克懷疑海洛英、27克懷疑「冰」毒及一批懷疑吸食毒品工具，包括冰壺、錫紙及打火機等。檢獲的毒品總市值約98,300港元。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方表示，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年，呼籲市民切勿以身試法。