學生參與活動與警交流　加深守法意識助改善警民關係

王同學表示在「監獄任務」中，親身體會到在監獄生活的辛苦情況。(黃偉邦攝)

培橋中學參與了東區警區舉辦的「Project Tick-Tick」計劃，學生們可以進行久違的戶外活動「鬆一鬆」，師生都對計劃讚不絕口。有參與的學生表示，透過活動學懂團隊合作精神，亦加深了守法的意識，有老師則表示，學生在活動中可親身與警員交流，對紀律部隊有更深入了解，坦言是一件好事。

參與「監獄任務」、躲避盤及wargame（戰爭遊戲）3項活動的王同學表示，打wargame時與警員互相配合，覺得非常充實和開心，而參與「監獄任務」，則可親身體會在監獄生活的情況，坦言「感受到好辛苦」，從中學習到香港是一個法治社會，市民大眾應該要守法。

至於駱同學則參與了扒龍舟及wargame，他指，疫情下很多課外活動都暫停，難得今次有戶外活動可供同學們一起參與，故大家都非常踴躍，今次有機會跟警員扒龍舟，認識到團隊合作的重要，大讚「帶來好多樂趣」。而活動後分發的福袋中，有「不管也能教」小冊子，可供其父母閱讀及學習，笑指：「爸媽平時對我好好，閱讀後就錦上添花」。

負責組織活動的姚加挺老師稱，計劃反應良好，不斷有「新血」參加活動，他感受到學生參加相關活動後，正向能量大增，負面情緒減少，亦加深對警員、以至紀律部隊的了解。

葉就威老師則坦言「對活動感受好深」，認為警方投放很多資源推動警民關係，而學生參加活動前「無咩諗」，參加後則有所吸收及反思。他又稱，難得有免費的遊樂活動，對所有參加的年輕人都有得着，故日後再有其他活動，其學校都會踴躍參加，希望學生們屆時會有新啟發及得到歡樂。