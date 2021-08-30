製小冊子引生活事例　助家長管教子女

「Project Tick-Tick」計劃除學生受惠外，家長亦為服務隊象之一。東區警區人員於今年5月出版一本名為「不管也能教」的小冊子，希望透過各種生活上的事例，讓家長知道除用「管」的方式外，可用其他辦法教好子女，減少磨擦。家長可透過該警區警民關係組索取小冊子，另參與有關計劃的老師及學生亦會獲發一本。

談到當初製作小冊子的初衷，東區警區副指揮官邱倩雯高級警司稱，想幫助家長掌握談話技巧，多了解及親近子女，惟家長不會如年輕人般「機不離手」，故製作一本易上手的小冊子。同事參考坊間親子網站及資料製作小冊子，並加入自己的生活經驗寫成，分為6個單元，以「問與答」的形式、附以生活化例子，教導家長應對子女不同問題，包括金錢觀及學習觀等。

她特別提到該小冊子其中兩個口訣，其一是「先心情後事情」，建議父母面對問題時，要先了解子女的心態及想法，之後再商討如何共同執行解決辦法。其次是「多用我少用你」， 多向子女講述自己的感受，舉例指，倘子女夜歸，家長可向子女表達擔憂之情，讓子女明白父母真的擔心他們，而不是只顧責怪。

邱衷心表示，很想幫助家長改進教導子女的技巧，稱：「希望他們可以放開懷抱，現在教導年輕人的方法與以前不同，故他們要追上現今年輕人的想法」，日後擬舉辦有關親子或法例的講座，供家長參與。