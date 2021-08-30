推活動灌輸正確價值觀見成效　東區警區被捕青少年下跌

近年青少年問題備受關注，警方致力提高他們的守法意識，其中東區警區於去年10月起推出「Project Tick-Tick」計劃，針對區內學校的學生及家長舉辦多元化活動及講座，希望為年輕人及早建立正確價值觀及正向人生觀。警方表示，有關計劃推出近1年，反應熱烈且正面，區內被捕青少年人數今年亦告輕微下跌，故未來會繼續推行。

東區警區副指揮官邱倩雯高級警司指出，自前年社會事件，大量年輕人干犯刑事罪行被捕，她認為倘年輕人因一時迷惘做錯事，但無機會或途徑讓他們走出來，恐會繼續泥足深陷，犯罪變成終身事業，故推出有關計劃冀幫助年輕人。

計劃提供不同種類活動，有動有靜，包括龍舟、躲避盤、「監獄任務」、wargame（戰爭遊戲）、看電影及法律知識講座等。她稱：「我們揀選的活動有花心思，例如扒龍舟是中國傳統運動，要講求團隊合作精神」，希望參與者透過活動學懂關顧別人。

東區警區助理警民關係主任（青年活動）伍浩川督察則介紹，「監獄任務」在馬坑監獄進行，參加的學生需擔任懲教署人員角色，分組在限時內尋找線索以達成任務。他表示，透過活動，學生除明白到團隊合作的重要性，亦可親身感受監獄環境，明白到犯法的嚴重性。他續指，眼見學生由一開始不適應環境，至後期分工合作完成任務，坦言：「兩小時內變化可以好大」。

至於協助組織、策劃及舉辦不同活動，則由該警區33名年輕警務人員負責，他們響應招募，成為「Tick-Tick大使」，公餘時間幫助年輕人。邱倩雯指：「希望學生搵到警察同行者，人生上有哥哥姐姐和他們一起經歷、參與活動玩遊戲及談天，有同伴同行」。

她又稱，未來會帶年輕人去做義工，稱：「希望帶訊息給他們，無論甚麼年紀、背景、學歷，他們都是有能力付出、有能力幫助人」，建立正向人生觀。

至於計劃的成效，東區警區情報組朱瑋頤督察稱，從數據上可見，去年第4季即計劃推出後，該警區被捕的10至20歲年輕人（大部分為學生）有20人，今年首季及第二季則分別有13人及15人被捕，數字上有輕微下跌，可見計劃發揮一定成效。她提到，會把最新犯案趨勢在會上向「大使」講解，該些「大使」再把資訊傳遞給家長及學生，讓他們留意。