懲教署創先河　本港唯一紀律部隊引入昆明犬

警衛犬隊有兩大職責，其中警衛犬主要負責保安巡邏，由身體強壯且靈活性大的昆明犬及德國牧羊犬負責最為合適；嗅查犬則負責搜查任務，性格活潑、主動性強的拉布拉多尋回犬及史賓格就能勝任工作。目前懲教署是本港唯一一支紀律部隊引入昆明犬擔任工作犬。

工作犬的職責不同，訓練方式亦有差異。懲教主任（警衛犬隊）劉德誠稱，警衛犬在1歲時需接受12周基礎訓練，必須符合各項工作技能的考核要求，包括服從性、敏捷度、人群控制、搜索和追蹤，以及撲咬逮捕。牠們英姿颯颯，非常機警，與領犬員四出巡邏，遇上有院所發生大型集體違規事件，要出動震懾現場，協助恢復秩序。

嗅查犬同需接受12周訓練，至於訓練及評核的內容，則包括於複雜的環境下追蹤搜查各種危險藥物、私釀酒之氣味，個別表現較優秀的犬隻更會額外接受搜查香煙或手提電話的訓練，通過考核後會派駐警衛犬隊小隊執勤。而嗅查手提電話這項訓練，是懲教署自家獨門研發所得的。

對於嗅查犬而言，訓練及工作為一場開心的「尋寶遊戲」，每當牠們嗅到違禁品的氣味，就會坐下知會領犬員，成功後會獲得心愛的玩具球作獎勵，故牠們每次工作都無比興奮。

至於警衛犬隊未來的發展方向，劉指，期望訓練警衛犬多元化工作，除進行院所巡邏外，亦可以協助搜查危險品，另會研究引入其他品種的犬隻。