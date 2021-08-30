警衛犬隊成立34年　領犬員「寓工作於興趣」

懲教署早於1987年設立警衛犬隊，至今已有34年歷史，為各懲教院所及設施提供保安巡邏及嗅查犬搜查服務，打擊及阻截違禁品流入懲教院所，全面提升院所內外安全及保安水平。有領犬員表示自己是愛狗之人，可以與狗狗一起拍檔四出工作，除有效完成任務外，亦「發覺寓工作於興趣是一件好開心的事」。

懲教主任（警衛犬隊）劉德誠表示，現時警衛犬隊共有29名人員，包括1名高級懲教主任、1名懲教主任、6名一級懲教助理、21名二級懲教助理，分別於6個小隊工作，包括訓練及支援組，以及香港、新界、大嶼山、喜靈洲及羅湖小隊。目前管理共60隻犬，當中48隻服役中，25隻為警衛犬，包括14隻昆明犬及11隻德國牧羊犬；其餘23隻為嗅查犬，包括17隻史賓格犬及6隻拉布拉多犬。

至於如何才可成為領犬員？二級懲教助理陳美玲指，必要條件當然是對犬隻有興趣，入職兩年後可參與為期3個月的領犬員課程，學習基本犬隻護理、如何帶警衛犬執勤、教導犬隻服從指令等，完成課程及通過甄選後便可成為一員。每名領犬員會被分派一隻警衛犬及一隻嗅查犬作為拍檔。

陳續稱，領犬員一定要有車牌，因為要駕車載同拍檔到不同院所執勤。她坦言：「與牠們一起工作不是簡單事情，當實戰時，要有一定技巧」，要將牠們由一隻懵懂的小狗，訓練成「出得大廳」的工作犬，需花費一段時間及「好多心機」，而由於狗狗是不會說話表達自己所想，故領犬員要靠經驗觀察，了解拍檔的性格特質，再在訓練上作調整。

加入警衛犬隊約13年、身為愛犬之人的陳，自言能加入警衛犬隊「好幸運」，多年來與狗狗做拍檔，「寓工作於興趣」十分開心。她其中一個好拍檔德國牧羊犬早前年屆8歲退役，她更把拍檔領養回家，延續緣分。