懲教警衛犬隊添6隻萌爆新成員　領犬員化身執爸及助產士

懲教署警衛犬隊近日添加了6隻萌爆新成員，原來是嗅查犬史賓格犬「Lucky」誕下了6隻BB，接生工作由3名領犬員化身「執爸」及助產士負責，警衛犬隊副主管、一級懲教助理鄭樂怡（Louis）則負責監場。曾為狗狗接生十多胎的Louis表示，自己快將退休，希望透過每一次接生及前後準備工作，把有關知識及技術傳授予其他同事，讓 「執爸」「執媽」傳承下去。

Lucky於6月1日誕下6隻BB，毛茸茸十分趣致，按照慣例，這批小狗的名字將會以「G」開頭。「執爸」二級懲教助理許志成憶述，Lucky整個分娩過程長達約9小時，由於今次為牠的第一胎，故生產時較焦急及不懂得用力，他眼見第一隻狗BB已探出半個頭，但奈何未能離開母體。此時，他回想起Louis的教導，先安撫Lucky情緒，再輕輕推一推其小腹位置，成功助狗BB出生。

許指，雖然他第3次參與狗狗接生工作，但今次的經驗十分寶貴，因要負責規劃整個繁殖過程，包括挑選合適配種的狗隻、配置產房、安排人手、接生，甚至餵奶及照顧。他補充，2至5歲現役工作犬用以配種最適合，揀選當中體格強壯且工作意欲高的犬隻成為候選狗爸狗媽，獸醫確認其身體狀況良好後，就待合適時機配種。狗女懷孕期約為62日，期間要不時調整其食物，確保牠吸收充足的營養。

狗BB出生後，首一至兩周要特別注意保溫，故會把牠們放在一個有綿氈的箱內，用燈照着以維持適當溫度，有特別需要的可放入保溫箱。出生初期，牠們會與狗媽媽待在同一房間，但會分隔休息，餵母乳及遊戲時間才會待在一起。許又特別感謝Louis，稱：「師傅教得好，（從以往的接生）吸收了很多經驗，今次可以學以致用」。

徒弟學有所成，師傅Louis亦感欣慰，入職懲教署33年的他，加入警衛犬隊逾20年，先後曾接生10多胎，過百隻狗狗都是經他手出生，可謂目前隊中最有經驗的「執爸」。要在從事多年的工作崗位退下來，他感慨稱：「感想好大，多年來看着部門成長、進步，亦改善了照顧狗狗的環境及方法」。要如何將前人及自己的經驗傳承落去，為他一大重要任務。

今次的接生，他一直從旁觀察，指「如非必要不想參與，想知（徒弟）學完消化、運用到幾多」。問到如何評價徒弟的表現，他給予95分高分，而剩下的5分，則是為徒弟留下不斷進步的空間，坦言：「希望帶領他們踏出第一步、傳承、一代一代交接落去，他們日後工作會更加好，每次經驗有不同的得着」。