政府拖字訣　審議禁電子煙草案仍陷膠着　恐再度「難產」

涉及禁售電子煙及加熱煙的《2019年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》，在本立法年度重新審議，逐條審議程序完成後，情況仍處於「膠着」狀態。批發及零售界議員邵家輝已提出修正案，促政府禁止電子煙、規管加熱煙，惟政府曾指對修正案有所保留，至今仍然「拖字訣」未有定案。由於本屆立法會會期將於10月30日結束，但在政府沒明確表態下，令法案委員會開會無期，或許再度出現因為會期結束而令草案「難產」的情況。

根據立法會網站，今屆立法會僅餘下7次大會，最後一次將會在10月20日舉行，但法案委員會至今仍未能完成審議，若要提交立法會恢復二讀，時間相當緊迫。提出修正案的邵家輝指議員均期待盡快禁售電子煙，估計超過一半的議員同意規管銷售加熱煙，但現階段仍未就修正案投票故難以估計結果，並指可能直選議員對「某些聲音」比較敏感，仍希望議員清楚立場、不論壓力去投票，並表示他並不會因為人多有聲音就「跪低」。

被問到政府與部分議員意見不一，有否私下和議員討論並尋求共識。邵直言「冇搵過我囉」，表示相關內容在開會期間都「講到爛晒」，又指出提出規管加熱煙並非鼓吹，僅要求政府包容，不理解為何趕盡殺絕，批評政府在多次會議間均沒有具體回應。此外，他表示，倘若草案未能在本屆立法會會期內通過，即電子煙仍未被禁售，政府則需要向市民交代，並強調「邊個堅持（搞到咁）就要自己諗！」

法案委員會已經完成逐條審議，據悉，食物及衞生局曾私下向議員探詢，對有關修正案的意向，似是「數票」，但礙於當局遲遲沒表態，法案委員會難以訂下開會日期，不單止8月份未能召開會議，9月份亦未見定下會期。

法案委員會主席黃定光解釋，一直未有會期源於政府仍未就邵家輝的修正案表態，而若政府一天沒有答覆，即使召開會議亦沒有效用。他更透露，上周三曾於立法會遇見食衞局局長陳肇始，當面詢問她對條例草案的態度，惟陳卻表示當局仍處於研究階段。黃指，若政府表明態度，條例草案絕對有足夠時間於9月提交至內會，並於10月在大會上進行二讀，但若最後拖至下一屆立法會才處理，也沒有辦法。