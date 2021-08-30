垃圾徵費草案亦曾胎死腹中　政府讓步終獲立會通過

因去年立法會會期結束而「胎死腹中」，涉及禁售電子煙及加熱煙嘅《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》法案委員會，雖然隨着立法會延任而「復活」，但至今仍未完成審議，情況與《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》相似，但相關草案在政府讓步下，上周獲立法會通過，但禁電子煙及加熱煙草案會否同一結局則屬未知之數。

在去年6月初，時任禁售電子煙及加熱煙的草案委員會主席郭偉強指，會上雖然集中討論有關建議禁止及限制加熱煙產品，但仍未開展逐條審議的工作。再加上有委員表示將會就條例草案提出大量修正案，意即「拉布」，部分委員認為委員會的立法會會期在7月完結前，完成審議工作並不可行，亦有部分委員認為委員會應該盡可能加開會議，致力完成審議工作。最後法案委員會經表決後，決定停止審議工作。

由於去年全國人大常委會宣布立法會延任不少於一年，草案得以「復活」獲重啟審議，但政府與議員未能收窄分歧，導致審議的工作毫無進展。

反觀同樣一度胎死腹中的垃圾徵費草案，「復活」後獲重啟審但爭議持續，審議進度緩慢，直至政府讓步，提出折衷方案，即包括設18個月適應期，草案終獲通過。然而禁電子煙及加熱煙草案會否如垃圾徵費草案同樣獲得通過，似乎並不樂觀，外界猜測草案或再度「難產」。