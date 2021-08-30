曾販毒被判監9年　明仔鐵窗苦讀終考上大學圓夢

本周三為開學日，亦是莘莘學子回校上課的日子，其中一名準大學生明仔(化名)，因販毒而被判入獄，他在懲教院所痛定思痛，發奮圖強，經歷兩次文憑試，終成功考上大學，並選修自己心儀的學科，希望日後可透過自己所學，幫助與自己一樣、曾誤入歧途的青少年，在「犯錯之前可以拉住他們」。他憶述自己在備考時，於囚室温書通宵達旦，靠着關燈後微弱的光線苦讀，心中所想的，其實僅是「好想再青春一次」。

2015年，年僅16歲的明仔因販毒被判監逾9年，他坦言自己在剛開始時只是「怨個天，不停諗點解咁都拉到我」，直到自己在懲教院所內經歷長時間沉澱，終明白到最關心自己的，是每周風雨不改來探望他的家人，而不是兒時結識的所謂「兄弟」。

至一次他參加壁屋懲教所舉辦的證書頒發典禮，看到其他青少年在台上領獎，不禁心生嚮往，加上他母親一句「幾時到你啊」，令他在2018年毅然決定報考文憑試。明仔坦言，雖進入院所後自己有繼續學業，但由於「小學畢業之後都無好認真咁上過堂」，因此備考時需要「用10個月去追返6年(中學)時間」。

他提到，當時自己平均每日用上約10至12個小時温習，至臨近考試，更於囚室晚上11時關燈後，靠着房間內僅存微弱的光線繼續操練試題，通宵達旦。皇天不負有心人，明仔2019年在文憑試考獲6科23分的成績，但由於英文未達標，他在去年重考英文，終成功達到大學的門檻，雖未能入讀自己最想入讀的社工系，但仍考上了心儀的藝術科系。

成年後，他在壁屋監獄完成所剩的刑期，扣去假期後，他於今年3月透過釋前就業計劃入住中途宿舍豐力樓，於本月中獲批淮離開，正接受1年青少年法定監管，並準備在下月入讀大學。明仔的母親表示，現在兒子改過自新，除了入讀大學外，還會主動關心家人，感到十分欣慰。

一直陪伴明仔應試的懲教署助理教育主任廖嘉慧形容，明仔是一個「有恆心、好生性」的學生，在重讀英文的一年間，她為了在短時間內提升明仔的英文水平，着他生活時多以英語與懲教人員及其他老師溝通，而他憑着自身的努力，令英文水平大大提升。