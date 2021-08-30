開學在即　醫院教路防疫

新冠肺炎疫情與生活共存已逾一年半，口罩、酒精搓手液已經成為日常生活必需品，惟有不少人仍然會錯誤佩戴口罩，開學在即，學生重返校園，離開家長的視線、與同學玩樂時太興奮，都可能令他們疏於打理自己的「抗疫工具」。有醫院的兒童及青少年科提供「開學防疫全攻略」，為莘莘學子教授正確佩戴口罩的方法、解構何時應用酒精搓手液，何時應該洗手、正確的潔手步驟等，令同學仔能夠遠離病毒，享受實體上課的校園生活。

基督教聯合醫院兒童及青少年科資深護師梁美華表示，正確佩戴口罩的方法，應該是於潔手後才戴上，並且留意正反兩面，風琴摺位向下的一面對外，確認方向正確，把口罩上的金屬線沿鼻樑兩側按壓，使口罩緊貼面部，最後將口罩拉開至完全覆蓋下巴位置。她提醒，留意到有不少人會先將口罩對摺後才戴上，直言只要口罩戴上後把金屬線按壓已可配合臉型，並指要留意口罩尺寸是否合適，因太大的口罩容易鬆脫、太小的則會未能完全覆蓋口鼻。

她續指，除了要佩戴口罩，除掉口罩及處理方法亦需多加留意，由於口罩外露表面布滿細菌、病毒，因此雙手不應接觸，正確方法應只接觸掛耳繩，並棄置至有蓋垃圾桶，事後要立即洗手。基督教聯合醫院兒童及青少年科病房經理楊美雲則指，當雙手沒有可見的污垢時，可選擇用酒精搓手液，待自然風乾後才可接觸物件；若有可見污垢，進入學校前、進食前、如廁後、咳嗽或打噴嚏後，都應該潔手，以清水加約5毫升梘液，以「洗手七式」清洗最少20秒。

她又提醒，要保護好身體「五窗口」，即雙眼、鼻孔、口部，因細菌及病毒容易經由黏膜進入體內，並要在上課前量度體溫；於校內除口罩後不要說話；切勿交換或共享零食、飲品；保持社交距離等。基督教聯合醫院兒童及青少年科部門運作經理馬寶琼亦提醒家長，夏天天氣炎熱，出汗較多，被汗水沾濕會影響口罩功能，可預備2至3個供替換，並為子女預準「上學三寶」，口罩、酒精搓手液、紙巾或濕紙巾，而學校方面，建議可在洗手位置貼上步驟提醒，令學生們不會因此鬆懈。