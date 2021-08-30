失婚失聯退休商人　酒店房內刀插胸口自殺亡

北角一間酒店發生自殺案，昨日(29日)下午5時許，油街一間酒店職員報警，指一名中年漢於房內暈倒。警員在房內發現姓郭(66歲)男子倒臥床上，胸口插有一把約長30厘米的刀，由救護員證實當場死亡。警方於現場未有檢獲遺書，郭死因有待驗屍後確定。據了解，郭有情緒病紀錄。

東區警區刑事總督察江詩韻於今日(30日)凌晨3時，聯同重案組羅俊熹偵緝督察交代案件詳情。江表示，郭在今年4月開始獨自租住該酒店客房，租約原本至今年12月，郭的兒子自上周末(28日)開始跟父親失聯，及至昨日下午，要求酒店代為聯絡父親；職員到房間拍門，因無人應門，惟有使用匙卡開門，發現死者倒斃房間內。

法醫檢驗郭的屍體，發現其頸及胸有刀傷，相信死去約1日；現場檢獲兩把刀，警初步調查，房間大門及窗俱上鎖，室內沒有打鬥或搜掠痕迹，亦沒有發現遺書。根據閉路電視錄影，顯示郭在上周五(27日)下午最後一次進入房間，此後未再步出房間，亦沒有其他人進出其房間，真正死因待法醫解剖確定。

江又指，郭為一名退休人士，2016年退休前是一名商人，原本在住所內跟兒子同住，因作息時間不同，商議後他自己搬到酒店居住。根據家人提供資料，郭在2016年有一次自殺紀錄，同年起亦因情緒病須定期覆診。據了解，郭離婚多年，生前沒有金錢問題，會繼續多角度調查自殺原因。

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