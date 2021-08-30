疫苗氣泡遏客源　受限處所一殼淚

現時多個處所營業仍受港府防疫措施所限，包括酒吧、夜店、派對房間、卡拉OK等，顧客須接種第一劑新冠疫苗才獲放行入內。有酒吧業界中人表示，相關限制已實施4個月，生意一直未反彈，僅為疫前正常水平的四至五成，憂當局若「加辣」，恐再影響生意。

港府在「疫苗氣泡」為基礎下，在今年4月底起，准許相關處所復業，惟條件是員工及訪客須至少完成第一劑疫苗接種，酒吧是其中之一。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指，復業初期，生意只有正常的兩至三成，隨着本港整體疫苗率上升，今月生意稍回升至約五成水平，「勉強生存到」。酒吧結業潮雖暫緩，惟不少東主仍為了止蝕，低價頂讓生意。

梁解釋指，港府強迫顧客須打針之餘，也與顧客消費模式轉變有關，如改為酒店Staycation（宅度假）等。他指，早前本港連續多日零確診時，業界曾爭取放寬但不果；料現時變種病毒流入本港，限制勢愈收愈緊。

至於其他受限處所的生意亦難見起色，香港派對場地協會會長林漢然指，即使踏入暑假旺季，與2019年疫前同期相比，生意仍起碼跌五至六成。

薀莎水療負責人黃紅櫻指，礙於乾蒸、濕蒸等水療設備仍未能如常開放，重開後仍起碼流失約三成顧客。就港府擬加大限制，未打針市民不准進入更多處所，她憂市面消費氣氛或受挫，進一步影響生計。