東方民調：政出多門乏統籌　三無大廈治安衞生堪憂

不少三無大廈閘門被拆走或被破壞，如無掩雞籠。

「三無大廈」欠缺管理，衍生治安、衞生、消防安全及大廈維修等問題，加上劏房林立，渠管亂駁，老鼠出沒，形成防疫缺口，潛在增加新冠病毒傳播的風險，第4波疫情亦是因此而迅速爆發。惟政府部門各自為政，缺乏統籌，政策軟弱無力，難協助「三無大廈」重回正軌。

本報近日巡查多個舊區「三無大廈」，發現舊樓閘門被拆情況普遍，單在荃灣川龍街已有逾四分三舊樓鐵閘被拆或損毀；深水埗鴨寮街附近亦逾半數舊樓有此情況，大廈恐淪南亞竇招賊。

「三無大廈」的消防水平亦不理想。去年11月油麻地廣東道發生唐樓大火奪去8條人命，肇事唐樓正屬「三無大廈」。由於欠缺管理，大廈事後被揭未有按法例要求安裝消防系統。而2011年6月的土瓜灣馬頭圍道唐樓大火，亦釀4屍5命慘劇。

為了改善「三無大廈」日久失修問題，民政事務總署於2011年推行顧問服務計劃，委聘承辦商協助業主成立法團。惟審計報告去年11月點名批評民政署推出計劃9年來，全港5,255幢「三無大廈」中，承辦商僅接觸3,820幢大廈，當中協助536幢成立法團或恢復運作，整體成功率只有14%。當時民政署解釋未能成立法團的大廈，住戶多為租戶、年老業主、大廈涉及多份公契、或面臨收購，並承認計劃有改善空間。

議員柯創盛表示，全港「三無大廈」林立，港府貌似無力承擔。雖然現時已有政策協助「三無大廈」，惟港府統籌力度不足，導致部門間各自為政，變相問題依舊。他建議港府成立專責委員會，擔當統籌角色，以處理「三無大廈」缺乏管理及衞生堪憂的情況。