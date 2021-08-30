東方民調：天井後巷垃圾崗　爆渠養鼠嚇破膽

新冠肺炎肆虐全球逾一年半，今年初香港更疫情大爆發，港府頻頻封區，本報屢揭舊區舊樓衞生環境惡劣，天井後巷淪垃圾崗，鼠患嚴重，渠管亂駁，增播疫風險，但事隔半年，環境衞生等亂象仍無改善。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指「三無大廈」等舊樓如無王管，藏污納垢，不但衞生堪憂，更危機四伏淪為都市炸彈。受訪者又批評舊區重建進度緩慢，港府未能從政策根本解決舊樓問題。

香港號稱國際城市，但公共衞生欠佳一直為人詬病。爆疫至今，有位於深水埗的大廈，衞生情況依然惡劣，後樓梯、走火通道等堆滿垃圾、老鼠亂竄，加上糞渠漏水，導致「糞水浸垃圾」，惡臭陣陣，狀甚嚇人。該所大廈問題只是冰山一角，據了解大廈業主立案法團管理委員會目前沒有運作，情況類近所謂「三無大廈」，住戶只能向政府部門反映，但部門跟進未能治標，食環署只發信警告或罰款，根本於事無補。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP成功訪問297名18歲或以上市民，結果顯示，對於有舊區舊樓衞生情況仍然惡劣，老鼠橫行，50%受訪者批評如無王管，亂象叢生；35%斥衞生情況毫無改善；12%憂形成防疫缺口。

近日發現多區「三無大廈」鐵閘被拆走，不少南亞人入侵，54%受訪者直指藏污納垢，治安堪憂；24%擔心淪南亞竇招賊；19%轟保安形同虛設。

「三無大廈」劏房林立，屢次發生奪命大火，63%受訪者形容危機四伏，淪都市炸彈；27%直指舊廈問題冰山一角；9%批評消防水平欠佳。

港府只委聘承辦商協助「三無大廈」設立法團，但9年來成功率僅14%，55%受訪者批評府欠統籌，各自為政；29%認為當局應設立專責委員會協助舊廈成立法團；13%轟成效不彰。

港府稱會恒常化協助解決「三無大廈」失修問題，卻無下文，40%受訪者批評港府得把口，期票未兌現；39%歸咎政策軟弱無力；19%無奈指難協助「三無大廈」重回正軌。

對於港府處理舊區舊樓問題，48%受訪者批評當局未能從政策根本去改善；31%歸咎舊區重建進度慢；19%批評當局處理不力，損國際城市形象。

綜觀情況，大部分受訪者直指「三無大廈」問題一直為人詬病，潛在衞生、治安、消防隱患，惟港府卻苦無對策，任由「三無大廈」自生自滅，受訪者歸咎當局統籌不力，無力拆除都市炸彈。