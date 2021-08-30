連鎖普通話教育中心再度「遇襲」　門外貼追債大字報

九龍塘窩打老道101號一間連鎖普通話教育中心分校，今日(30日)凌晨5時左右，被途人發現該中心門外遭人貼上逾40幅追債大字報，為本月內第2度受破壞，對上一次遭歹徒駕車撞閘；而其多間分校亦於上月下旬連番遇襲。

本月3日凌晨4時許，巡警發現位於九龍塘窩打老道101號九龍塘分校大閘損毀，調查發現，有人曾用7人車撞閘後棄車逃逸，而涉事7人車相信已報失；案件列刑事毀壞跟進，並根據閉路電視追緝涉案車輛及狂徒歸案。

據了解，該連鎖普通話教育中心在全港多區共有8間分校；上月22日晚上9時許，兩間分別位於中區半山般咸道3號、荔枝角道863號泓景匯的分校，門外均被人淋潑紅油，前者更留有溪錢及寫上個人資料的紙條。不足兩小時後，半山堅道21號地下另一分校亦告遭殃。警方分赴相關分校調查，期間有職員到場助查及清理，案件俱列刑事毀壞調查。

翌日(7月23日)早上8時許，狂徒曾以紅油濺污九龍塘窩打老道105號一間國際學校門口，得手後逃去無蹤。警員到場翻查「天眼」片段尋覓線索，學校職員則暫時以膠布遮蓋油漬。據悉，該校未曾發生同類事件，校方不清楚因何成為目標，惟前一晚與其鄰近的教育中心遭淋油，不排除事件涉及有人擺烏龍摸錯地址，導致「誤中副車」。