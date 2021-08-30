新地履行社會責任　致力建設可持續未來

新鴻基地產（新地）作為本地的大型發展商之一，一直秉承「以心建家」的精神，致力打造高品質的住宅及商用物業，並提供優質的服務。在積極發展的同時，新地不忘履行社會責任，在營運和業務決策過程中貫徹可持續發展理念，推動社會構建可持續的未來。最近，新地在國際權威的MSCI環境、社會和管治（ESG）評級中更上一層樓，評級由「BBB」級上調至「A」級。

近年全球提倡ESG及可持續發展，新地自2010年起每年均發布《可持續發展報告》，期望向社會各界展示集團可持續發展的策略、表現和願景。2020/21年度，新地發布了一系列可持續發展相關政策，包括在應對氣候變化、完善供應鏈管理及在建築業務中採用環保物料等不同方面的策略，為可持續發展及企業管治奠定更穩固的基礎。

新地於2019/20財政年度更新了集團的能源目標，承諾於2029/30年度前，將「能源優化委員會監察物業」的耗電量降低13%，並為溫室氣體排放、用水及資源管理等方面，制訂一系列節能減排的目標。

憑藉多年來對可持續發展的堅持和努力，新地屢獲各界認可。最近，新地獲MSCI ESG指數給予「A」級評級，印證集團在提升ESG表現方面的成績有目共睹。此外，新地年內繼續成為倫敦「富時社會責任全球指數系列」和「恒生可持續發展企業指數」的成分股，更獲後者給予「AAA」評級。另外，新地在「第六屆香港企業可持續發展指數」、「第二屆大灣區企業可持續發展指數」及「首屆大中華企業可持續發展指數」均名列前茅，分別排名第四、第三及第五，達到「前驅者」級別。

新地在建設優質物業時不忘保護環境，運用創新的方案達成環保目標，為建設可持續城市和社區作出貢獻。住宅建築設計方面，今年入伙的天水圍Wetland Seasons Park充分展現社區與環境共融的可持續生活，項目設計及施工均充分考慮周邊濕地環境和生態。Wetland Seasons Park亦提倡健康生活，設有多項康體設施，包括戶外瑜伽平台及24小時健身室等。

物業管理方面，新地在應對氣候變化方面亦取得傑出成就，在2019/20年度達成了自2014/15年度訂下的5年節能目標，耗電量下降10.22%，成功改善旗下重點物業的能源表現，並訂立了新一個10年目標，繼續提高能源效益。現時新地在香港的物業組合中，成功獲得49項綠色建築認證，包括環球貿易廣場（ICC）在英國建築研究院的綠色建築評估系統BREEAM In-Use中，取得「Outstanding」的最高傑出評級，ICC更在其中3個評估範疇得到滿分的佳績，成為全港首個獲BREEAM認證的綠色建築，為本地物業管理樹立卓越的環保榜樣。

新地深信人力資源是集團重要的資產，一向致力推動以員工為本的工作文化，與員工充分溝通及提供合適支援，十分着重員工的安全和健康。職安健方面，集團在建築地盤積極探索創新技術的應用，以提升地盤的安全，率先引入「SmartWorks智安建」系統，確保工人安全和提高整體建築工地管理效率。

員工培訓方面，「新地優質學堂」為員工提供多元化的學習渠道，更在疫情期間，加強電子學習和虛擬學習機會，推出全新「科技學習網」，提供更多技術相關課程。與此同時，新地推出多項措施及活動，悉心照顧員工身心健康，促進工作與生活的平衡。

新地一直貫徹「以心建家」的信念，透過關心社區、閱讀與全人發展，以及關懷弱勢社群3方面推行企業社會責任計劃。關心社區方面，新地全力支援社會應對新冠疫情，不但是首個發展商參與政府外展接種疫苗服務，便利員工及其家屬在新鴻基中心接種疫苗；旗下商場apm、環球貿易廣場（ICC）與麗思卡爾頓酒店亦參與外展接種服務，為附近的商戶、租戶和員工接種疫苗。

關懷弱勢社群方面，新地多年來透過各種項目回饋社會。新地早前以象徵式一元租出土地予香港聖公會福利協會，興建過渡性社會房屋項目「同心村」，項目預計可於2022年落成，提供1,800個單位，惠及5,000個家庭、一萬名基層市民。「新地義工Team力量」義工隊亦積極參與社區服務，單在2020年，服務時數已超過7萬小時。本年年中時，新地亦更聯同香港科創義工聯盟，向基層家庭送出電腦，協助基層學童透過互聯網進行日常學習。

閱讀有助推動個人及社會進步，新地一直透過「新閱會」促進閱讀文化。疫情期間，「新閱會」全面加強網上閱讀平台《點讀》，希望青少年繼續從閱讀中發掘自己的興趣和夢想。

新地將繼續在穩健的基礎上，為持份者創造共同價值，一同推動可持續發展。