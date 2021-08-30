外傭指定檢疫酒店房間求過於供　僱傭公會批評預訂如同抽獎

港府與菲律賓及印尼兩地政府訂定雙邊疫苗紀錄認可協議，今日(30日)起，已接種新冠疫苗的外傭只要持有效工作簽證、指定疫苗接種紀錄、無染疫證明及預訂香港荃灣絲麗酒店進行21天強制檢疫，即可來港。但香港僱傭公會主席陳東風在電台節目中批評，預訂檢疫酒店房間，只能單方面提交資料交由酒店發落，如同抽獎。

陳東風指出，僱傭公會的會員需求約120至130間房間，最後只能成功預約7至8間，他希望政府可以參考移民計分制，按評分將僱主分為3類，有長者或嬰兒需要照顧的家庭，僱主可獲較高評分，第1類最急切需要的僱主，應在兩星期内獲滿足需求。

自港府禁止菲律賓及印尼航班來港後，令來港外傭人數大減，出現「外傭荒」，及至早前容許外傭有條件來港後，有關檢疫酒店旋即爆滿至11月，記者昨(29日)以市民身份向酒店職員查詢訂房詳情，職員透露自上周五(27日)起，短短兩天便收到大量查詢，現時最快亦要到11月1日才有房間，呼籲要盡快電郵預訂。現時酒店提供409間客房，每晚價錢為800港元，根據酒店網頁資料，酒店範圍內已安裝多部空氣淨化器、又增加清潔及消毒次數等。