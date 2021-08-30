政府或推健康通行證谷針　梁子超警告將產生反效果

港府谷針機關算盡，為求推高新冠疫苗接種率巧立名目，設下各種限制務求逼市民打針，近日更表示日後不排除推出「健康通行證」，市民要接種疫苗才可進入指定處所。呼吸系統科專科醫生梁子超今早(30日)在電台節目指出，有關措施在法國已引起爭議，是否有效社會有目共睹，認為措施目的只是想鼓勵打針，但香港的問題在於市民對接種疫苗的信心，及對風險通報產生了一些疑慮，特別有長者仍感擔憂，他擔心若實施健康通行證，變相是逼人打針，可能令部分市民反感，或產生反效果，認為不能以強迫手段推行，希望政府繼續解說。

至於是否放寬社交距離措施，他直言只有1個條件，是守好外防輸入，令社會持續「清零」，但目前變種病毒在全球仍肆虐全球，加上不斷有輸入個案，故對放寬有疑慮。梁續指，現時有很多地方的疫情嚴峻，如要通關，亦需要找些與本港疫情相若的地方比較合理。而如要全球通關，他認為需視乎全球疫情發展，一旦有疫情爆發，本港的衞生體系能否承擔。

對於長者較適合接種何款疫苗，梁表示雖然現時有較多長者接種內地研發的科興疫苗，但不認為由內地及德國合研的復必泰疫苗，較科興更適合長者，出現嚴重副作用比例較高亦屬正常，強調2款疫苗對長者都是安全的，應盡快接種。