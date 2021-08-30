涉煽惑仇恨暴力　言語治療師總工會再有3成員被控

警方落案控告香港言語治療師總工會3名成員。據了解，警務處國家安全處今晨（30日）撤銷3名於今年7月份被捕2男1女(25至28歲）的保釋安排，並以《刑事罪行條例》第10、159A及159C條，起訴3人一項「串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物」罪。消息指，該3名人士將於今午在西九龍裁判法院提堂。

警方國安處是在上月22日拘捕了香港言語治療師總工會的5名成員，除工會主席黎雯齡（25歲）及副主席楊逸意（27歲）已被檢控外，同案的另外3名被捕人，即工會秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓當時獲准保釋候查，原定9月下旬向警方報到。

警方拘捕涉事5人時曾表示，他們涉嫌在過去一年發布刊物，意圖引起年幼孩童對特區政府及香港司法的憎恨、煽惑使用暴力及慫使不守法行為。該會兩名正副主席，早前已被檢控，日前被押解到西九龍法院提堂，總裁判官蘇惠德拒絕兩被告保釋申請，兩被告續須還押。她們被控於2020年6月4日至2021年7月22日，在香港與其他人串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》《羊村清道夫》的書，具意圖引起對香港特區政府及香港司法的憎恨或藐視、或激起對上述兩者離叛，及煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令。