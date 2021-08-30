疑遭無理解僱　壹傳媒旗下印刷公司前員工入稟索償

壹傳媒集團旗下百樂門印刷有限公司，有前員工入稟勞資審裁處，指因工傷而遭到解僱，要求賠償。該名前員工今日(30日)到勞資審裁處申索，追討包括遣散費及長期服務金等，金額約為32.48萬港元。雖然申索人認為自己是因工傷而遭到無理解僱，決定向公司申索，但公司指是架構重組需要而解僱人手。由於雙方需要更多時間舉證，故裁判官決定押後至2022年2月10日續審。

申索人王水冰因稍早前已收到遣散費及長期服務金，故此2項申索項目於今日即時撤回。不過，申索人認為自己是因工傷而被無理解僱，故根據《僱傭條例》第32P條要求補償，惟被告公司代表只願意承認其工傷病假的賠償，強調並非因工傷而無理解僱。

暫委裁判官李英瑜指出，雙方均需要對其論點作出舉證，其中，被告公司需要就公司業務重組提交證據，例如提交過往3年的財務報表；而申索人則需要提交最新近況，例如解僱後有否嘗試尋找工作，或解釋為何沒有找工作等。

李官續稱，被告公司需要於下月30日前補齊文件郵寄予申索人，而申索人則需於11月1日以前提交回應予被告公司。