理大新生被迫打針返學　獲悉必修國安教育感錯愕

新學年開始，各大院校陸續舉行開學禮歡迎新生，但與以往不同，今年入學的新生除了面對接種新冠疫苗的抉擇外，還需要面對國安教育課程。香港理工大學今日(30日)舉行開學禮，有大批新生到校參與，或上首節課堂。大部分新生均表示已接種疫苗，惟當中坦言因學校政策始決定打針居多；至於新設的必修國安教育課程，有不少新生卻表示不知情，認為應知會學生。

馮同學及王同學在今早約10時到校。就讀土地測量系的王同學表示已接種2針疫苗，並坦言「因為要返學所以先去打，本身好唔想打，有種唔打就唔可以上實體課嘅感覺。」問及今年的新生必須修讀國安教育科，她表示自己完全不知情，認為學校應知會學生。而馮同學同樣因學校政策而決定接種疫苗，但由於只接種了第1針，現時仍要提交病毒檢測報告，她認為學校「好似逼你打針咁！」

就讀土木工程系的新生阿梁亦已接種疫苗，他提到科系今年並沒有組織迎新營，故感到少許可惜，但師兄師姐仍為他們舉行了迎新日。

另外，就讀翻譯系的區同學則稱，並不清楚學校增設了必修的國安教育課程，但不抗拒上相關課程。至於有否參與迎新活動，區表示若由於疫情關係無法參與，會感到可惜，故打算在今日了解相關詳情。

理大早前表示，於今年9月份新學年開始，校內將會推行國安教育，相關課程會設定為大學一年級本科生的必修課題。另外理大亦曾稱，倘師生員工於新學年開始時未完成疫苗接種，便須每周向校方提供檢測報告。如因健康理由未能接種疫苗，可透過大學醫療保健處安排，每周檢測。