前年攜士巴拿參與旺角暴動　男生認罪候判

前年11月警方封鎖理工大學，其後網上有人發起反包圍警方，衝突蔓延至旺角。一名當時17歲的男學生涉嫌參與暴動而被捕，警方在其背包內搜出易燃液體及士巴拿等物品。涉案男生今天（30日）承認暴動罪，暫委法官許肇強押後案件至星期四（9月2日）候判，期間被告須還押。

現年18歲的被告賈鈞善，被控於2019年11月19日在旺角彌敦道近咸美頓街，連同100人集結及參與暴動，並鼓勵推展該暴動。本案為區域法院案件，但今天被安排在西九龍法院大樓審理。

案情指，2019年11月18日近深夜時分，警方接報有示威者向彌敦道及窩打老道交界投擲汽油彈及堵路，警方於翌日凌晨在彌敦道與咸美頓街交界設置防線，約100名示威者在40米外與警方對峙，有示威者用雨傘及木板設置障礙物，及向警方投擲磚塊、汽油彈和用雷射筆照射，有汽油彈導致附近1個招牌起火。

警方發出多次警告後，須施放催淚彈及發射橡膠子彈驅散示威者。至約凌晨12時半警方推進，前排約20名示威者逐步後退，其中大部分人手持雨傘，惟其中3人不願離開。警員上前追截，最終制服被告及鎖上手銬，被告在警誡下保持緘默。警員在搜查被告背包時，發現1罐打火機液體、2支生理鹽水、及1支18厘米長的士巴拿。