視察檢疫實驗室　區會前主席認違禁聚令罰款

政府於去年8月選定中山紀念公園體育館，供華大基因作檢驗新冠肺炎病毒基因的「火眼實驗室」之用，引起市民及區議員關注並到場視察。時任中西區區議會主席鄭麗琼因此被票控違反禁聚令。案件原定今天（30日）在東區裁判法院開審，鄭最終在開審前認罪，獲判罰款1萬港元，她在散庭後一度落淚。

控罪指被告鄭麗琼2020年8月7日早上10時許，於中山紀念公園體育館外組織一個無合理辯解的受禁群組聚集。同案的梁晃維、葉錦龍、彭家浩、黃永志早前已承認參與該受禁群組聚集，各獲判罰款7000港元。據了解，因其他案件而棄保潛逃外地的許智峯當日也有被票控，但法庭今日並沒有處理他的傳票。

辯方今日呈上前區議員黃永志及被告親自撰寫的求情信，解釋當時很多區內市民關注將體育館改為火眼實驗室，亦有不少市民表示擔憂，故他們在案發當日親身考察及向記者交代事件，惟因一時緊張，忘記保持社交距離才會干犯禁聚令。辯方又指，被告是一名註冊社工，自1994年參與區議會工作，於2020年1月開始擔任中西區區議會主席，至今年7月辭退職務，服務香港27年。現時被告與丈夫均為退休人士，以靠積蓄過活，希望法庭判處金額較低的罰款。

裁判官黃雅茵考慮被告坦白認罪、有悔意、背景良好、在案發前沒有刑事定罪紀錄。本案發生在區議會會議後向記者發言之時，案發時間短暫，所有人有戴上口罩，沒有作出令傳播風險增加的行為。加上本案與一般干犯禁聚令的案件情節有所不同，被告非因私利或玩樂而犯案，故判處罰款。