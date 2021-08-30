市民批消費券金額少需分期領取　政黨籲加碼再派5000元

政府本月開始發放第一期消費券，料計措施惠及約700萬人。有政黨指市民反映消費券金額太少及需分期領取，建議政府加碼5,000港元，並將合資格人士延伸至本港學童，以減輕低收入家庭的經濟負擔，同時容許長者可以改為領取現金，該黨指將去信財政司司長陳茂波建議上述有關措施。

民主黨經濟及工商政策發言人陳堡明表示，收到不少市民反映消費券金額太少，亦需分多期領取。他指，目前經濟低迷，低收入人士多以消費券買餸及幫補交通費用，可算是「慳得一蚊得一蚊」，故民主黨希望政府能體恤民情，將消費券加碼多5000港元，並盡快派發。

民主黨青年政策副發言人曾自鳴則認為應該延伸消費券計劃至學童受惠。他稱，據消費者委員會早前調查，中學課本最高加幅超過5%；平均亦達2.4%，只計算購買課本，平均都要花費超過4000港元，認為政府應延伸至學童也可領取消費券，以減輕低收入家庭負擔。

根據政府早前公布，消費券申請數目約691.2萬人，即約29萬人未提交申請，民主黨福利政策副發言人蘇逸恒認為，政府可預留有關款項，派發予有需要的人士及家庭，以解燃眉之急，並特准長者領取現金，令他們不會因為不善於電子科技而喪失享有消費券的福利。