學童近視發病率為疫情前2.5倍　少活動及多用電子產品為主因

本港疫情下多次停課及暫停面授課堂，大學研究發現學童近視發病率為疫情前2.5倍，主因為減少戶外活動時間及增加使用電子產品。香港中文大學醫學院發表研究顯示，由於生活模式改變，日常戶外活動減少，室內近距離工作，例如使用電腦或閱讀時間增多，導致學童出現「近視爆發式增長」(myopia boom)。

香港是全球近視患病率最高的城市之一，有40%以上8歲學童患有近視。中大研究團隊於前年12月至去年1月，即新冠肺炎爆發、學校停課和社交活動受限制的期間，招募了709名6至8歲兒童參與研究並跟進8個月，了解他們的視力發展(下稱為「新冠疫情組」)。對照組為1,084名同年齡層的兒童，他們去年1月前已完成3年的跟進。團隊為參加者檢查視力，了解他們近距離工作的習慣，包括閱讀及觀看電子屏幕和進行戶外活動的時間。結果顯示，新冠疫情組的學童近視發病率為疫情前的2.5倍，近視加深情況亦明顯變差。

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇醫生表示，疫情期間有更多學童近視，而有近視的小朋友加深速度亦變快，這與他們進行戶外活動的時間顯著減少和近距離工作時數增加息息相關。研究發現學童平均每日有7小時面對電子屏幕，而進行戶外活動卻只有24分鐘。增加進行戶外活動，適量接觸陽光，增加分泌多巴胺，有助預防及減慢近視加深，團隊建議學童每天花2小時或每周14小時接觸戶外環境。

隨着愈來愈多的課堂須在線上進行，利用電子產品閱讀和寫作的習慣日漸普及，孩子們近距離工作時間也愈來愈多。團隊建議老師和家長幫助孩子養成健康使用電子產品的習慣，適時讓眼睛得到充分休息。在預防兒童近視加深方面，現時亦能夠透過藥物或光學方法有效控制情況，減低風險。