西環修樹女工慘死　升降台廠商指吊臂折斷位置曾改裝

西環本月18日發生一宗奪命工業意外，康文署修樹女工曾賽茹(55歲)在水街與德輔道西交界架起升降台修剪路邊樹木時，升降台突然急墜、吊斗撞向工程車車身，曾當場昏迷送院後不治，其姓陳(46歲)男同事亦受傷送院。

事後死者家屬與政府有關部門多次會面商討死者後事安排，並於早前獲批准安葬浩園，惟意外原因等問題仍有待調查跟進。據死者家屬指，早前曾就意外聯絡搖臂機械工作台的意大利生產商BENELLI，並於本月23日獲得書面回覆。

生產商指，涉事的6000PL22RC搖臂機械工作台估計已經是30年歷史的古董級別機械，並且早已經停產，惟相關型號的工作台於多年來從未發生過類似事故，經查看事發後的相片紀錄，生產商發現涉事工作台搖臂折斷部分曾經被改裝，並且用燒焊方法加上鐵枝，斷開位置就剛好發生在該燒焊位置末端，故有理由相信搖臂折斷與改裝有關。

家屬在獲悉生產商有關回應後，認為署方在機械採購、維修維護、依法年檢、開工前安全檢查和工作監督等程序可能出現多處系統性失誤，敦促有關部門就升降台改裝問題徹查真相。

此外，家屬亦透露早前與康文署會面時，署方未能確實回覆事發時相關工作台的操作員身份，惟署方提出該機械工作台共有2個控制裝置，分別位於車尾位置及升降台上，2個裝置可同步進行控制，家屬質疑相關安排可能造成「搶控」風險，對升降台上的工人構成危險。

此外，根據生產商提供該型號工作台的說明書，整台機械的控制器只會安裝在工作台上，與署方說明不符，家屬亦就情況提出質疑，惟事發時的機械操控情況仍有待調查尋出真相。

死者家屬向傳媒稱，目前事故調查進度緩慢，而當日相關的閉路電視影片及車Cam影片仍未收集完整，以致難以還原完整事發經過，令死者死亡真相長埋，呼籲市民提供相關片段，並促請政府當局暫停有關裝置的工作，及檢討署方在事件中失誤，以免同類悲劇再次重演。