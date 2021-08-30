12人涉黃大仙暴動受審　控方指在場等於鼓勵他人

前年10月1日全港多區有遊行集會，其中黃大仙的示威演變成激烈警民衝突，警方當日拘捕多人。其8女4男被指參與暴動，他們今（30日）於區域法院否認控罪，案件開審。

12名被告依次是譚鈞朗（21歲）、鄧有釗（16歲）、方銘（18歲）、楊泳儀（19歲）、卓巧珠（18歲）、郭晞桐（17歲）、鄧茜芸（22歲）、戴珮玲（19歲）、王明佑（21歲）、伍祖儀（22歲）、劉智峰（24歲）和黃碧蓉（23歲）。他們同被控一項暴動罪，指他們於2019年10月1日，在黃大仙龍翔道一帶與他人參與暴動；另方銘及王明佑再分別被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，方被指管有一把錘，王則被指管有一個可發射雷射光束的裝置。

控方開案陳詞指，當日下午大批示威者集結在龍翔道近黃大仙廣場南北天橋東西行車線及堵路，有部分示威者身穿黑衣褲、戴上防毒面具、護目鏡及持雨傘等。及後，一批約200人的示威者在沙田坳道近龍翔道巴士站附近，築起傘陣與警方對峙，又向警方投擲硬物及汽油彈等。警方多次發出警告及舉旗示警，但示威者未有離去。

警方其後展開拘捕行動，於龍翔道西行線馬路制服了12名被告，各人被捕時分別管有頭盔、眼罩、防毒面具、手套等。其中劉智峰被搜出有橙色急救背包、消毒紗布墊、生理鹽水、急救膠布及傷口清洗包等；方銘的背包則藏有一把鐵錘；王明佑的背包暗格則有一支雷射筆。王在警誡下指「支雷射筆唔係我嘅，係一個我唔識嘅男人畀我，我唔識佢，我搵佢唔到，我都搵唔到地方掉，我唔會亂拋垃圾」。控方指各被告無論有否親身參與，他們都與其他暴動人士有共同目的，或蓄意憑身在現場鼓勵了親身參與暴動的人。控方並邀請法庭以各被告被制服或拘捕的地點、過程、衣着及裝備，來推論被告參與暴動。