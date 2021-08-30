多個界別有工冇人做 團體促改善再培訓「以工代賑」

本港最新失業率雖下調至5%，但工聯會指坊間出現行業缺人，職位無人問津。團體建議政府改善再培訓制度、額外增加15,000個切合失業人士需要的職位，以及以「以工代賑」形式，協助有需要人士重投勞動市場。

新冠肺炎疫情下，多國的疫情不穏，旅遊業及航空業成為失業重災區。香港空運貨站職工會主席葉以勒指出，客運方面深受打擊，不少人被裁或放無薪假，但貨運方面卻出現「有工冇人做」的怪現象。葉相信機場偏遠及聘用條件低成為「怪現象」的成因。

工聯會職訓就業委副主任梁子穎表示，「有工冇人做 ，有人冇工做」情況正正反映就業錯配問題，並指去年起至今在「防疫抗疫基金」預留共132 億元推行兩輪創造職位計劃，於公營及私營機構創造約60,000個有時限職位。截至本年七月，只有29,000個職位成功配對，有近一半職位未能成功配對。梁認為成功配對數字偏低顯示計劃細節存在問題。

工聯會建議政府應「以工代賑」，參考沙士時期所開創的職位，額外開設15,000個新職位，包括護理、小型維修，以及清潔與滅蟲等職位予失業人士，並加快兩輪合共60,000 萬個臨時職位的落實進度。團體又要求政府提高再培訓津貼至9,000元，並且取消免學費、領津培訓的「特別‧愛增值」計劃的課程的報讀限額，解失業人士燃眉之急。